Schkopau/MTU. Die SG Döllnitz und die SG Langendorf/Zorbau (Flex) haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 13:3 (9:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Dann waren die abgeschlagenen Weißenfelser dran: Jil Rößler schoss und traf in Minute 21. Eine echte Bedrohung stellte das für die Schkopauer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka schoss und traf in der 59. Spielminute. Trisch versenkte den Ball in Minute 63 zum fünften Mal. Dann gelang es den Weißenfelsern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in Spielminute 73. Anton Mauder versenkte den Ball in Minute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon vier Minuten später konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Querfeld, Mehlhose (57. Eska), Bültermann, Trisch, Harmatha, Eckert, Ofiara (45. Mauder), Voigt (45. Schumacher), Lizon

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Ostermann (30. Petersen), Konietzka, (45. Pydde), Vorwerk, Heil, Linke, Rößler, Panser, Gontscharow

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30