Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (6:0) fegte das Team der SG Döllnitz die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Samstag vom Spielfeld.

Schkopau/MTU. 10:0 (6:0) in Döllnitz: Ganze zehn Bälle hat die Mannschaft von Felix Schräpler, die SG Döllnitz, am Samstag im Tor der Gegner aus JSG untergebracht.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (5.).

5. Minute: SG Döllnitz liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Schkopauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Schräpler im gegnerischen Tor. Karl Niclas Trisch traf gleich mehrmals – in Minute 13 und 25, Paul Seifert in Minute 35, Lio Xavier Ofiara zweimal in Minute 44 und 51, Levin Taylor Querfeld in Minute 58 und Mika Ben Bültermann in Minute 70. Spielstand 9:0 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Trisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schkopauer aber nicht mehr wettmachen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

SG Döllnitz: Petzold – Lizon, Seifert, Harmatha, Voigt (29. Ofiara), Bültermann, Querfeld, Trisch, Eckert

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alabud, Alhammoud, Deckner, Ramo, Ghriwati (45. Darwish), Azab, Ehsas, Abdullah

Tore: 1:0 Levin Taylor Querfeld (2.), 2:0 Oskar Voigt (5.), 3:0 Karl Niclas Trisch (13.), 4:0 Karl Niclas Trisch (25.), 5:0 Paul Seifert (35.), 6:0 Lio Xavier Ofiara (44.), 7:0 Lio Xavier Ofiara (51.), 8:0 Levin Taylor Querfeld (58.), 9:0 Mika Ben Bültermann (70.), 10:0 Karl Niclas Trisch (90.); Schiedsrichter: Kai Gebhardt (Schkopau/ OT Ermlitz); Zuschauer: 37