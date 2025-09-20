Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Karl Niclas Trisch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Schkopauer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Dann kamen die zurückliegenden Weißenfelser schließlich auch mal zum Zug: Jil Rößler versenkte den Ball in Spielminute 21. Gefährlich wurde die Situation für die Schkopauer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:1 aus. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Leon Pascal Kanietzka traf in der 59. Spielminute. Trisch schoss und traf in der 63. Spielminute noch einmal. Dann schafften es die Weißenfelser, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Frank Alexander Konietzka versenkte den Ball in der 73. Spielminute. Anton Mauder traf in Minute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Bereits vier Spielminuten später konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Schkopauer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Ofiara (45. Mauder), Bültermann, Trisch, Voigt (45. Schumacher), Harmatha, Mehlhose (57. Eska), Lizon, Eckert, Querfeld

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Ostermann (30. Petersen), Kanietzka, Panser, (45. Pydde), Heil, Rößler, Vorwerk, Gontscharow, Linke, Konietzka

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30