Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Minute. Brenzlich wurde es für die Schkopauer zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:1 aus. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in Minute 59. Trisch versenkte den Ball in Spielminute 63 zum fünften Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka traf in der 73. Minute. Anton Mauder schoss und traf in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Bültermann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schkopauer aber nicht mehr einholen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Bültermann, Eckert, Harmatha, Ofiara (45. Mauder), Querfeld, Mehlhose (57. Eska), Voigt (45. Schumacher), Lizon, Trisch

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Kanietzka, Rößler, Linke, Panser, (45. Pydde), Heil, Vorwerk, Konietzka, Gontscharow, Ostermann (30. Petersen)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30