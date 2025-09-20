Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 13:3 (9:1) durch.

Karl Niclas Trisch (SG Döllnitz e.V.) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schkopauer legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Dann kamen die zurückliegenden Weißenfelser zum Zug: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Spielminute. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka traf in Minute 59. Trisch traf in Spielminute 63 zum fünften Mal. Dann schafften es die Weißenfelser, der SG Langendorf/Zorbau (Flex) etwas entgegenzusetzen. Frank Alexander Konietzka traf in der 73. Spielminute. Anton Mauder versenkte den Ball in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon vier Minuten später konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Eckert, Lizon, Trisch, Voigt (45. Schumacher), Seifert, Querfeld, Mehlhose (57. Eska), Bültermann, Ofiara (45. Mauder)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – (45. Pydde), Konietzka, Vorwerk, Kanietzka, Rößler, Linke, Gontscharow, Panser, Ostermann (30. Petersen), Heil

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30