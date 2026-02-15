In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine üble Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:18 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Auf dem SportplatzPl.2 wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Achtzehn Bälle gingen Keeper Louis Mark Pydde ins Netz. Das Spiel endete 0:18 (0:8).

Lennie Kämpfe traf für den 1. FC Zeitz in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Zeitzer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Philip Mike Rieger der Torschütze (20.).

20. Minute: SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Stefan Meißner im gegnerischen Tor. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:18 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – Rößler, Vorwerk, Linke, (78. Richter), Konietzka, Rödel, Kanietzka, Böttger (32. Sittner), Panser

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter (38. Thäle), Medovkin, Rieger, Reiche (32. Abdullahi Hassan), Rolke, Schubert (38. Nerea), Müller, Michel, Kämpfe, Rothe

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10