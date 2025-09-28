In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Sportring Mücheln (Flex) und ging 0:19 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Neunzehn Bälle gingen Keeper Tyler Uwe Palkowitsch durch die Lappen. Das Spiel endete 0:19 (0:8).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Lennert Damian Büttner für Mücheln traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Adrian Senderak (5.) erzielt wurde.

SG Langendorf/Zorbau (Flex) liegt 0:2 zurück – Minute 5

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 17 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Senderak traf in Minute 15, Büttner in Minute 20, Niklas Richter viermal in Minute 23, 32, 35 und 41, Lennert Damian Büttner in Minute 52, Tim Putzer zweimal in Minute 53 und 55 und Niklas Richter in Minute 87. Spielstand 18:0 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Putzer den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – Sportring Mücheln (Flex)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Ostermann, Gontscharow, Vorwerk (11. Pydde), (30. Richter), Kanietzka, Linke, Panser, Petersen

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze (39. Schiek), Hellfayer, Büttner (59. Herrmann), Reinboth, Jaskula, Marggraf (30. Putzer), Richter (88. Heine), Senderak

Tore: 0:1 Lennert Damian Büttner (2.), 0:2 Adrian Senderak (5.), 0:3 Adrian Senderak (15.), 0:4 Lennert Damian Büttner (20.), 0:5 Niklas Richter (23.), 0:6 Niklas Richter (32.), 0:7 Niklas Richter (35.), 0:8 Niklas Richter (41.), 0:9 Lennert Damian Büttner (52.), 0:10 Tim Putzer (53.), 0:11 Tim Putzer (55.), 0:12 Adrian Senderak (62.), 0:13 Ricci Herrmann (64.), 0:14 Tyler Hellfayer (70.), 0:15 Adrian Senderak (75.), 0:16 Ricci Herrmann (76.), 0:17 Ricci Herrmann (79.), 0:18 Niklas Richter (87.), 0:19 Tim Putzer (90.); Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Freyburg OT Weischütz); Zuschauer: 29