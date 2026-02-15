In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV kassierte die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Wochenende eine bittere Pleite gegen den 1. FC Zeitz und ging 0:18 (0:8) vom Platz.

Zorbau/MTU. Auf dem SportplatzPl.2 wurden die Fans der SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Achtzehn Bälle gingen Keeper Louis Mark Pydde durch die Lappen. Das Spiel endete 0:18 (0:8).

In Minute 18 schoss Lennie Kämpfe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (20.).

SG Langendorf/Zorbau (Flex) gerät 0:2 ins Hintertreffen – 20. Minute

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Weißenfelser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 16 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Kämpfe traf gleich mehrmals – in Minute 23 und 24, Rieger in Minute 26, Medovkin in Minute 29, Lennie Kämpfe dreimal in Minute 32, 43 und 47, Rieger in Minute 54 und Kämpfe in Minute 83. Spielstand 17:0 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:0 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Langendorf/Zorbau (Flex) – 1. FC Zeitz

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Pydde – (78. Richter), Böttger (32. Sittner), Konietzka, Kanietzka, Rödel, Linke, Rößler, Vorwerk, Panser

1. FC Zeitz: Pechmann – Müller, Rieger, Schubert (38. Nerea), Rothe, Michel, Rolke, Medovkin, Schröter (38. Thäle), Kämpfe, Reiche (32. Abdullahi Hassan)

Tore: 0:1 Lennie Kämpfe (18.), 0:2 Philip Mike Rieger (20.), 0:3 Lennie Kämpfe (23.), 0:4 Lennie Kämpfe (24.), 0:5 Philip Mike Rieger (26.), 0:6 Yaroslav Medovkin (29.), 0:7 Lennie Kämpfe (32.), 0:8 Lennie Kämpfe (43.), 0:9 Lennie Kämpfe (47.), 0:10 Philip Mike Rieger (54.), 0:11 Lennie Kämpfe (57.), 0:12 Lennie Kämpfe (60.), 0:13 Lennie Kämpfe (68.), 0:14 Yaroslav Medovkin (73.), 0:15 Lennie Kämpfe (75.), 0:16 Leon Thäle (76.), 0:17 Lennie Kämpfe (83.), 0:18 Lennie Kämpfe (89.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 10