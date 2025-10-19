Dem Sportring Mücheln (Flex) glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 7:4 (3:1) getrennt.

Lennert Damian Büttner traf für den Sportring Mücheln e.V. (Flex) in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

Sportring Mücheln (Flex) mit 2:0 vorne – Minute 42

Die Müchelner schafften es, nochmal zu erhöhen. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Spielminute 43 noch einmal. Dann kamen die abgeschlagenen Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Brenzlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:2 aus. Taylor Kitze traf in der 70. Minute. Es wollte den Müchelnern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Ben Louis Schulze schoss und traf in der 75. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Gleichstand. Die Müchelner schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Ehret schoss und traf in der 84. Spielminute, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Nur kurz darauf gelang es Niklas Richter, den Ball ins Netz zu befördern (90.+1). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Richter, Marggraf (60. Bruckauf), Kitze, Senderak, Heine, Schiek, Jaskula, Reinboth, Ehret

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Moussa Diop, Reso, Ouedraogo, Ölmez (88. Haase), Hajrizaj, Schulze, Redzhebov, Funke, Löbel

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35