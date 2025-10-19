Der Sportring Mücheln (Flex) errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 35 Zuschauern einen klaren 7:4 (3:1)-Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 7:4 (3:1).

Lennert Damian Büttner (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

Dann verbuchten die Müchelner noch einen Erfolg. Lennert Damian Büttner schoss und traf in Minute 43 zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Taylor Kitze schoss und traf in Minute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze schoss und traf in der 75. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Müchelner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Ehret traf in Minute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Niklas Richter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Jaskula, Schiek, Marggraf (60. Bruckauf), Reinboth, Senderak, Büttner, Ehret, Richter, Heine

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Hajrizaj, Ölmez (88. Haase), Reso, Löbel, Ouedraogo, Schulze, Moussa Diop, Redzhebov

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35