Dem Sportring Mücheln (Flex) gelang es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV, die TSG Wörmlitz-Böllberg mit 7:4 (3:1) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

In Minute 20 schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Müchelner legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Anthony Ehret der Torschütze.

Sportring Mücheln (Flex) führt nach 42 Minuten 2:0

Die Müchelner schafften es, nochmal zu erhöhen. Lennert Damian Büttner traf in der 43. Spielminute ein weiteres Mal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Der Sportring Mücheln e.V. (Flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Taylor Kitze traf in Minute 70. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Ben Louis Schulze traf in der 75. Minute zum dritten Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Müchelner legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Ehret schoss und traf in Minute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Schon eine Spielminute später konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze, Marggraf (60. Bruckauf), Ehret, Schiek, Jaskula, Büttner, Reinboth, Heine, Richter, Senderak

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Redzhebov, Löbel, Reso, Ölmez (88. Haase), Schulze, Ouedraogo, Funke, Hajrizaj, Moussa Diop

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35