Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. 6:0 (4:0) in Großgräfendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Maik Heinel, der SV Großgräfendorf, am Sonntag im Tor der Besucher aus Lützen untergebracht.

Jonas Henze (SV Großgräfendorf) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Schon kurze Zeit später leisteten die Gäste sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Kevin Nadolny den Ball ins eigene Tor und brachte den Hausherren einen weiteren Vorsprung (24.).

Minute 24: SV Großgräfendorf mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Lauchstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Maik Heinel im gegnerischen Tor. Finn-Luca Wolf traf in Minute 32, Yanic Deubel in Minute 34 und Max Uhlmann in Minute 58. Spielstand 5:0 für den SV Großgräfendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Lauchstädter durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Darren Marggraf kam rein für Jonas Henze und Max Zänker für Finn-Luca Wolf. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

21 Minuten nach der Pause konnte Darren Marggraf (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 6:0 verließen die Lauchstädter den Platz als Sieger. Die Gegner vom TSV Eintracht Lützen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Großgräfendorf hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Großgräfendorf: Deubel – Geier (74. Lautenschläger), Henze (63. Marggraf), Meyer (83. Hofmann), Weniger, Ernst, Werner, Uhlmann, Wolf (63. Zänker)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Burau, Nadolny, Nadolny, Pretzsch, Neidhold (23. Tober), Weiß, Hristov, Putzer

Tore: 1:0 Jonas Henze (15.), 2:0 Kevin Nadolny (24.), 3:0 Finn-Luca Wolf (32.), 4:0 Yanic Deubel (34.), 5:0 Max Uhlmann (58.), 6:0 Darren Marggraf (66.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Zuschauer: 30