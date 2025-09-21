Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 in Minute 90+2 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Merseburg 99 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Hendryk Kersten den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Merseburger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Pietrzak (46. Degenhardt), Herashchenko (63. Vollenweider), Alsaleh (46. Idrizovic), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Daoud (63. Hoffmann), Geisler, A. Alhussein Alramadan, Kersten, Rabe, Ahmad

TSV Eintracht Lützen: Bui – Nadolny, Neidhold, Tober, Riedel, Lehmann (46. Pretzsch), Weiß, Putzer, Hristov, Staude, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45