Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Die 45 Besucher des Stadtstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 mit 2:0 vorne – Minute 90+2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Merseburg 99 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Hendryk Kersten (Merseburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Geisler, Pietrzak (46. Degenhardt), Daoud (63. Hoffmann), Ahmad, Herashchenko (63. Vollenweider), Alsaleh (46. Idrizovic), Kersten, Rabe, A. Alhussein Alramadan, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Nadolny, Riedel, Lehmann (46. Pretzsch), Tober, Weiß, Hristov, Neidhold, Staude, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45