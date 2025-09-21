Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steve Harport, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

2:0 Vorsprung für SV Merseburg 99 – 92. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Eintracht Lützen musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Herashchenko (63. Vollenweider), Kersten, A. Alhussein Alramadan, Rabe, Geisler, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Alsaleh (46. Idrizovic), Pietrzak (46. Degenhardt), Ahmad, Daoud (63. Hoffmann)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Lehmann (46. Pretzsch), Riedel, Neidhold, Tober, Weiß, Nadolny, Hristov, Putzer, Nadolny

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45