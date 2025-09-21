Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Lützen durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steve Harport vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tim Pietrzak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

SV Merseburg 99 in Minute 90+2 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Eintracht Lützen kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Daoud (63. Hoffmann), A. Alhussein Alramadan, Rabe, Ahmad, Herashchenko (63. Vollenweider), Alsaleh (46. Idrizovic), Kersten, Pietrzak (46. Degenhardt), Geisler

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Neidhold, Nadolny, Hristov, Weiß, Lehmann (46. Pretzsch), Riedel, Tober, Nadolny, Staude

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45