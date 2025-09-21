Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der SV Merseburg 99 vor 45 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen freuen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Lützen durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steve Harport am Ende der ersten Halbzeit, als Tim Pietrzak für Merseburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Minute 90+2: SV Merseburg 99 baut Führung auf 2:0 aus

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Eintracht Lützen kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Hendryk Kersten, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+2). In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Geisler, Ahmad, Rabe, A. Alhussein Alramadan, Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Pietrzak (46. Degenhardt), Kersten, Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), Herashchenko (63. Vollenweider)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, Riedel, Staude, Putzer, Lehmann (46. Pretzsch), Nadolny, Hristov, Nadolny, Weiß, Neidhold

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45