Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Platz.

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen souveräne zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (2:0) gingen sie vom Platz.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Dimitrios-Dionisios Weibezahl das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Jason Jurke (38.) erzielt wurde.

SV Mertendorf führt nach 38 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Weibezahl (Mertendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Mertendorfer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Jurke, Schade, Kuballa (66. Schmidt), Mehlig, Burkhardt (66. Stolze), Weibezahl (90. Heidler), Schumann (46. Bakhet), Kusch, Roßner

TSV Eintracht Lützen: Bui – Lehmann (46. Burau), Tober, Meyer, Neidhold, Nadolny, Hristov, Weiß, Staude (86. Laufer), Nadolny, Putzer

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35