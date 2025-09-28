Ergebnis 6. Spieltag SV Mertendorf erkämpft knappen 1:0-Sieg gegen SV Merseburg 99
Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Merseburg 99.
Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.
Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Mertendorf
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99
SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (65. Schmidt), Roßner (83. Bakhet), K. Kuballa, Seyfarth, Schade, Burkhardt, Mehlig, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Jurke, Kusch
SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko (46. Pietrzak), Kersten (75. Hoffmann), Idrizovic, Ryll, Bohm (62. Alsaleh), Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Geisler, Alhussein Alramadan, Ahmad
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50