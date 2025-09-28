Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Merseburg 99.

SV Mertendorf holt sich engen Triumph gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Mertendorf/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Mertendorf und SV Merseburg 99. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Kusch, Roßner (83. Bakhet), T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Schade, Schumann (65. Schmidt), Seyfarth, K. Kuballa, Jurke, Mehlig

SV Merseburg 99: Mehovic – Kersten (75. Hoffmann), Idrizovic, Alhussein Alramadan, Geisler, Bohm (62. Alsaleh), Daoud (75. Reci), Ryll, Herashchenko (46. Pietrzak), Alhussein Alramadan, Ahmad

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50