Ergebnis 6. Spieltag SV Mertendorf holt sich knappen Sieg gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Merseburg 99.

Aktualisiert: 28.09.2025, 16:51

Mertendorf/MTU. Auf dem Sportplatz haben 50 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem SV Mertendorf und dem SV Merseburg 99 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
  • Austragungsort: Mertendorf
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – T. K. Kuballa (44. Weibezahl), K. Kuballa, Jurke, Schumann (65. Schmidt), Seyfarth, Burkhardt, Kusch, Roßner (83. Bakhet), Mehlig, Schade
SV Merseburg 99: Mehovic – Alhussein Alramadan, Geisler, Alhussein Alramadan, Ahmad, Kersten (75. Hoffmann), Daoud (75. Reci), Bohm (62. Alsaleh), Herashchenko (46. Pietrzak), Ryll, Idrizovic
Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50