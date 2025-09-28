Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV gelang dem SV Mertendorf ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Merseburg 99.

SV Mertendorf sichert sich engen Triumph gegen SV Merseburg 99 mit 1:0

Mertendorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen SV Mertendorf und SV Merseburg 99 mit einem torarmen 1:0 (0:0). 50 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Jurke, Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Kusch, Schumann (65. Schmidt), Mehlig, Burkhardt, K. Kuballa, Roßner (83. Bakhet), Schade

SV Merseburg 99: Mehovic – Idrizovic, Herashchenko (46. Pietrzak), Alhussein Alramadan, Geisler, Daoud (75. Reci), Ahmad, Alhussein Alramadan, Bohm (62. Alsaleh), Kersten (75. Hoffmann), Ryll

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50