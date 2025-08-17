Kantersieg für den SV Mertendorf: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den TSV Eintracht Lützen feiern. Vor 35 Zuschauern gewann das Team 10:0 (2:0).

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen überlegene zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (2:0) gingen sie vom Platz.

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mertendorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jason Jurke der Torschütze (38.).

38. Minute: SV Mertendorf mit 2:0 Vorsprung

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. kassierte einmal Gelb. Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Lützener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Acht Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Weibezahl, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Jurke, Mehlig, Kuballa (66. Schmidt), Roßner, Burkhardt (66. Stolze), Schade, Kusch, Weibezahl (90. Heidler), Schumann (46. Bakhet), Seyfarth

TSV Eintracht Lützen: Bui – Weiß, Tober, Putzer, Neidhold, Nadolny, Meyer, Nadolny, Lehmann (46. Burau), Staude (86. Laufer), Hristov

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35