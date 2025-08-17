Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 10:0 (2:0) fegte die Mannschaft des SV Mertendorf den TSV Eintracht Lützen am Sonntag vom Spielfeld.

Mertendorf/MTU. Die Mertendorfer haben am Sonntag dem Rivalen aus Lützen ganze zehn Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 10:0 (2:0) gingen sie vom Platz.

Dimitrios-Dionisios Weibezahl (SV Mertendorf e.V.) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mertendorfer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Jason Jurke der Torschütze (38.).

SV Mertendorf führt mit 2:0 – 38. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mertendorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Michael Schöppe im gegnerischen Tor. Jurke traf gleich mehrmals – in Minute 47, 58 und 60, Kusch in Minute 63, Roßner in Minute 67 und Jurke zweimal in Minute 70 und 81. Spielstand 9:0 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Weibezahl den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Mertendorfer aber nicht mehr wettmachen. Der SV Mertendorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – TSV Eintracht Lützen

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt (66. Stolze), Weibezahl (90. Heidler), Kusch, Mehlig, Jurke, Schumann (46. Bakhet), Seyfarth, Roßner, Schade, Kuballa (66. Schmidt)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Meyer, Staude (86. Laufer), Neidhold, Tober, Hristov, Nadolny, Weiß, Lehmann (46. Burau), Nadolny, Putzer

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (34.), 2:0 Jason Jurke (38.), 3:0 Jason Jurke (47.), 4:0 Jason Jurke (58.), 5:0 Jason Jurke (60.), 6:0 Anton Kusch (63.), 7:0 Luca Elias Roßner (67.), 8:0 Jason Jurke (70.), 9:0 Jason Jurke (81.), 10:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (89.); Zuschauer: 35