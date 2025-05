Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: In der Partie am Sonntag war der SV Mertendorf gegenüber dem SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell) machtlos und wurde 0:2 (0:2) besiegt.

Das war kein erfreulicher Spieltag für Michael Schöppe. Der Trainer von Mertendorf musste sein Team bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Langendorf beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Heiko Jahn, als Domenic Sven Nitzschke für Langendorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 17

SV Mertendorf hinkt 0:2 hinterher – Minute 43

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Max Mühling (Langendorf) den Ball über die Linie bringen (43.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell)

SV Mertendorf: Lehmann – Nitsch, Kusch, Jurke (37. Schumann), Burkhardt (65. Rauchbach), Roßner, K. Kuballa, Schade, Weibezahl (65. Stolze), Mehlig (77. Brandl), T. K. Kuballa

SV Grün-Weiß Langendorf ( Flexmodell): Bach – Krug, Joch, Damerau, Perrey, Dosdal (35. Gontscharow), Nitzschke, Mühling, Ostermann, Halbauer, Jahn

Tore: 0:1 Domenic Sven Nitzschke (41.), 0:2 Max Mühling (43.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Zuschauer: 30