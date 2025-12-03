Die TSG Wörmlitz-Böllberg sicherte sich am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Mertendorf.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wörmlitz geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Mertendorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Eric Conrad (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (15.). In Minute 22 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Allasan Diouf Moussa Diop der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 11

51. Minute: TSG Wörmlitz-Böllberg liegt mit 2:0 vorne

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Tim Schumann, den Ball ins Netz zu befördern und den Mertendorfern noch ein Tor zu verschaffen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Mertendorf wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SV Mertendorf

TSG Wörmlitz-Böllberg: – S. F. Schulze (57. Funke), Redzhebov, Haase (62. Löbel), B. L. Schulze, Ölmez, Ouedraogo, Moussa Diop, Abo Zamr, Hajrizaj

SV Mertendorf: Lehmann – Seyfarth, Schmidt (46. Boltze), Jurke, Burkhardt, Kusch, Schumann, Schade, Mehlig, Kuballa (46. Weibezahl), Roßner

Tore: 1:0 Ben Louis Schulze (22.), 2:0 Allasan Diouf Moussa Diop (51.), 2:1 Tim Schumann (62.); Schiedsrichter: Eric Conrad (Halle); Zuschauer: 25