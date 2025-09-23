Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 17 Fans mit 4:6 (1:2) gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) geschlagen geben musste.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

Minute 10: TSV Eintracht Lützen mit 0:2 im Rückstand

Der TSV Eintracht Lützen hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Leonard Weiß schoss und traf in Spielminute 27. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Deckner schoss und traf in der 49. Spielminute zum zweiten Mal. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leonard Weiß traf in Minute 51 ein weiteres Mal. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 2:4 aus. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leon Hristov schoss und traf in Spielminute 79 zum dritten Mal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Argjend Shoshaj (JSG) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:4 verließen die JSGer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Staude, Hristov, K. Nadolny, Tober, Weiß, Burau (57. Putzer), Ortlepp (74. Riedel), F. M. Nadolny, Neidhold

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Deckner, Abdullah, Rashiti, Ehsas, Ramo, Alhammoud (46. Ghriwati), Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Alabud, Azab

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17