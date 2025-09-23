Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am vergangenen Freitag war der TSV Eintracht Lützen gegenüber der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) machtlos und wurde mit 4:6 (1:2) vom Platz gefegt.

Lützen/MTU. Am Freitag haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:6 (1:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

Der TSV Eintracht Lützen war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Leonard Weiß traf in der 27. Minute. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Deckner versenkte den Ball in Minute 49 ein weiteres Mal. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leonard Weiß traf in der 51. Spielminute zum zweiten Mal. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 2:4 aus. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Lützener nicht unterkriegen. Leon Hristov schoss und traf in Spielminute 79 zum dritten Mal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Argjend Shoshaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:6 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Tober, Neidhold, Ortlepp (74. Riedel), Weiß, K. Nadolny, Staude, Burau (57. Putzer), F. M. Nadolny, Hristov

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Azab, Alabud, Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Alhammoud (46. Ghriwati), Abdullah, Rashiti, Deckner, Ramo, Ehsas

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17