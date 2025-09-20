Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) einfahren. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schkopauer legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Jil Rößler traf in der 21. Spielminute. Die SG Döllnitz e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka traf in der 59. Minute. Trisch schoss und traf in Spielminute 63 ein weiteres Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka versenkte den Ball in der 73. Spielminute. Anton Mauder traf in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur vier Spielminuten darauf konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Harmatha, Bültermann, Trisch, Mehlhose (57. Eska), Ofiara (45. Mauder), Seifert, Lizon, Voigt (45. Schumacher), Querfeld, Eckert

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Panser, Rößler, Gontscharow, Konietzka, Vorwerk, Kanietzka, Heil, (45. Pydde), Linke, Ostermann (30. Petersen)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30