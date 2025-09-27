Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen die Union 1861 Schönebeck mit einem überlegenen 12:2 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Welsleber legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Die Welsleber bauten ihren Vorsprung erneut aus. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne schoss und traf in Spielminute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Wagner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 12:2 festigte (85.). Damit war der Erfolg der Welsleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Raschek, Löbel, Marx, Al-Alwan, Richter, Wagner, Tugendheim, Hellige

Union 1861 Schönebeck: – Köhler, Boese, Michaelis, Heise, Staufenbiel, Helmel, Kenfouo Songong, Schöne

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40