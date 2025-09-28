Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Spiel gegen den SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Nach 20 Minuten schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Saman Ahmed den Ball ins Netz (25.).

Minute 25 Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Möckeraner Turnverein musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Kledis Berisha den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Otte, Kharchenko, Ehret, Kulms, Thunert, Herrmann, Kollek, Chornobay (60. Alalo), J. K. Ott, Sidibe

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Diener, Berisha, Chwoika, Ahmed, Michalek, Abou Rawash (46. Mohammed), Truong, Ellebrecht, Thürnagel, Kreuter

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14