Ergebnis 5. Spieltag 2:4 – JSG Preussen Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimbonus half der JSG Preussen Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 28 Fans mit 2:4 (2:2) gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben verabschieden musste.
Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Preussen Magdeburg und der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).
Philipp Schröder (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die JSGer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Tillmann Franz Filluhn erzielt.
JSG Preussen Magdeburg Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – 1:1 in Minute 31
Tor Nummer drei schoss Tim Pluntke für Wanzleben (34.). Die Partie blieb spannend. John Pascal Michel Klatt (JSG) traf in Minute 39. Philipp Schröder traf für Wanzleben (53). Spielstand 3:2 für den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 5
Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tyler Stockmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (68.). Damit war der Triumph der Wanzleber entschieden.
Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Willgeroth, Kittler, Filluhn, Göricke, Heyer, Hahn (63. Stodolka), Steer (39. Reischke), Klatt, Kopke, Tuchen
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Fähse, Robra, Pluntke, Stockmann, Kocaoglu, Lemus, Schröder, Camin, Voigt, Köchy
Tore: 0:1 Philipp Schröder (12.), 1:1 Tillmann Franz Filluhn (31.), 1:2 Tim Pluntke (34.), 2:2 John Pascal Michel Klatt (39.), 2:3 Philipp Schröder (53.), 2:4 Tyler Stockmann (68.); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 28