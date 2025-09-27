Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 2:4 (0:2) vom Platz gefegt.

2:4 – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Roter Stern Sudenburg

Wanzleben-Börde/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Berliner legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Alali Zen Al Abeden der Torschütze (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben hinkt 0:2 hinterher – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Schröder (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Köchy, Müller, Robra, Pluntke, Gawrosch, Schröder, Voigt, Baier, Stockmann, Camin

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alzayat, Elze, Abdiwahaab, Aaraj, Thapa, Kuhlmey, Zen Al Abeden, Alkhalaf

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22