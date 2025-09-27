Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Samstag war der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde 2:4 (0:2) besiegt.

2:4 – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Roter Stern Sudenburg

Wanzleben-Börde/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat (Roter Stern Sudenburg e.V.) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Alali Zen Al Abeden der Torschütze (28.).

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben liegt 0:2 zurück – 28. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Philipp Schröder, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die Wanzleber sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Baier, Camin, Stockmann, Voigt, Robra, Pluntke, Schröder, Köchy, Gawrosch, Müller

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Zen Al Abeden, Kuhlmey, Alzayat, Aaraj, Alkhalaf, Abdiwahaab, Thapa

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22