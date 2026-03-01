Eine herbe Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV Arminia Magdeburg II ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:6 (1:2).

Mascuud Mustaf Abdalla traf für den SV Arminia Magdeburg II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Justus Julius Chwoika erzielt.

35. Minute: Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück

Der Roter Stern Sudenburg e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: schoss und traf in der 39. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Daniel Michalek traf in Spielminute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann schafften es die Berliner, die Dominanz der Magdeburger nochmal herauszufordern. traf in Spielminute 91 ein weiteres Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Schon eine Spielminute darauf konnte Jakob Schoendube (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 6:2 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Moukadamou, Zen Al Abeden, Alkhalaf, Thapa, Elze, Kuhlmey (64. Alkasser), Aaraj (24. Alzayat)

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Chwoika (64. Mohammed), Truong (46. Ahmed), Schoendube, Lang (64. Abou Rawash), Kreuter, Thürnagel (46. Schwenk), Berisha, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Diener, Ellebrecht

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38