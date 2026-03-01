Eine herbe Schlappe erlitt der Roter Stern Sudenburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 38 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV Arminia Magdeburg II am Sonntag 2:6 (1:2) getrennt.

Mascuud Mustaf Abdalla (SV Arminia Magdeburg II) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justus Julius Chwoika den Ball ins Netz.

Roter Stern Sudenburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 35

Der Roter Stern Sudenburg e.V. war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: schoss und traf in der 39. Minute. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Daniel Michalek versenkte den Ball in Minute 49, gefolgt von Justus Julius Chwoika und Saman Ahmed (51., 64.). Dann gelang es den Berlinern, dem Roter Stern Sudenburg e.V. etwas entgegenzusetzen. versenkte den Ball in der 91. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Jakob Schoendube den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:6 ausbaute (90.+2). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Arminia Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Zen Al Abeden, Aaraj (24. Alzayat), Kuhlmey (64. Alkasser), Moukadamou, Alkhalaf, Thapa

SV Arminia Magdeburg II: Sambill – Berisha, Lang (64. Abou Rawash), Thürnagel (46. Schwenk), Ellebrecht, Diener, Mustaf Abdalla (46. Michalek), Kreuter, Chwoika (64. Mohammed), Truong (46. Ahmed), Schoendube

Tore: 0:1 Mascuud Mustaf Abdalla (18.), 0:2 Justus Julius Chwoika (35.), 1:2 (39.), 1:3 Daniel Michalek (49.), 1:4 Justus Julius Chwoika (51.), 1:5 Saman Ahmed (64.), 2:5 (90.+1), 2:6 Jakob Schoendube (90.+2); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Zuschauer: 38