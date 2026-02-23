Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielstart lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen SV Fortuna Magdeburg II – Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Ammar Mohieddin (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erzielen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Thapa, Elze, Zen Al Abeden, Aaraj (40. Alabdullah), Alkhalaf, Fasou, Mohieddin

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Geppert (75. Riemann), Alahmad Alhassa (26. Langer), Sommerschuh, Wellner (81. Kleinert), Nyarko, Fatah, Ogunjimi, Haidari, Stielke (26. Brosius)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25