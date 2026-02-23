Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Heimverein Roter Stern Sudenburg gegen die SV Fortuna Magdeburg II ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Anpfiff von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Berlinern eine unerwartete Führung ein (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Magdeburger legten in der 43. Minute nach. Diesmal war Joel Agbontean Brosius der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ammar Mohieddin (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erlangen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Mohieddin, Fasou, Alkhalaf, Zen Al Abeden, Thapa, Elze, Aaraj (40. Alabdullah)

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Fatah, Geppert (75. Riemann), Sommerschuh, Ogunjimi, Wellner (81. Kleinert), Stielke (26. Brosius), Haidari, Nyarko, Alahmad Alhassa (26. Langer)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25