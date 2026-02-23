Ein 3:3 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II am Montag 3:3 (1:1) getrennt.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Anpfiff lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und brachte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II – 1:1 in Minute 43

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Ammar Mohieddin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj (40. Alabdullah), Zen Al Abeden, Elze, Alkhalaf, Thapa, Mohieddin, Fasou

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah, Wellner (81. Kleinert), Nyarko, Stielke (26. Brosius), Sommerschuh, Alahmad Alhassa (26. Langer), Geppert (75. Riemann), Ogunjimi, Haidari, Qasemi (81. Rottstock)

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25