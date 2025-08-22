Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielten Dirk Hoffmann und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen die SV Fortuna Magdeburg II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – 45. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Wehnert (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger. Die Biederitzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Ursu, Wehnert, Montag, Felter, Hanke, Hobohm, Irps (55. Hrachowitz), Karmrodt, Skrzypszok

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui), Abosultan, Qasemi (66. Riemann), Drizari, Bolou (46. Rottstock), Trittel, Sommerschuh, Ogunjimi, Jordan

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22