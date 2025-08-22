Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Dirk Hoffmann und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen die SV Fortuna Magdeburg II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

4:0 – SV Union Heyrothsberge in der Begegnung mit SV Fortuna Magdeburg II deutlich souverän

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Nicholas Tobias Montag das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte zweimal Gelb ein (36.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Doppelpack von Nicholas Tobias Montag bringt SV Union Heyrothsberge 2:0 in Führung – Minute 45

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (82.). Die Biederitzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Wehnert, Hanke, Felter, Montag, Skrzypszok, Kadriu, Ursu, Karmrodt, Irps (55. Hrachowitz), Hobohm

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Fatah (60. Aissa Maadoui), Bolou (46. Rottstock), Sommerschuh, Jordan, Trittel, Drizari, Ogunjimi, Qasemi (66. Riemann), Abosultan, Viohl (46. Stiebert)

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22