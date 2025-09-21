Die Union 1861 Schönebeck unter Leitung von Coach David Meinecke feierte einen deutlichen Erfolg über den Möckeraner Turnverein mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Schönebeck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern des Stadtwerke Sportparks geboten. Die Schönebecker waren den Gästen aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schönebecker legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Minute 22: Union 1861 Schönebeck mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball über die Torlinie bugsierte (38.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schönebecker aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Union 1861 Schönebeck sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Michaelis, Ebeling, Helmel, Köhler, Ziepert, Heise, Wölfer, Kenfouo Songong, Schöne

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kollek, Chornobay, Ott, Alshaman, Kulms, Ehret, Herrmann, Kharchenko, Thunert, Hanke

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51