Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker besiegten das Team aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Tristan Schöne (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck baut Vorsprung auf 2:0 aus – 22. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Kurz vor dem Pfiff konnte Lukas Helmel (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen (38.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Heise, Helmel, Wölfer, Ebeling, Staufenbiel, Ziepert, Schöne, Köhler, Kenfouo Songong, Michaelis

Möckeraner Turnverein: Bunde – Herrmann, Ehret, Alshaman, Chornobay, Kharchenko, Thunert, Kollek, Ott, Kulms, Hanke

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51