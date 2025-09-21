Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Trainer David Meinecke aus dem Duell mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern des Stadtwerke Sportparks geboten. Die Schönebecker waren den Gästen aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Boris Kenfouo Songong den Ball ins Netz (22.).

22. Minute: Union 1861 Schönebeck mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lukas Helmel, den Ball ins Netz zu befördern (38.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Union 1861 Schönebeck sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Ebeling, Staufenbiel, Helmel, Wölfer, Ziepert, Köhler, Kenfouo Songong, Michaelis, Heise, Schöne

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ott, Hanke, Kulms, Kollek, Chornobay, Ehret, Kharchenko, Alshaman, Herrmann, Thunert

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51