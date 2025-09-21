Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Trainer David Meinecke aus dem Spiel mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker besiegten die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schönebecker legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

22. Minute: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Schönebecker brach nicht ab. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Kurz vor dem Pfiff konnte Lukas Helmel (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen (38.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Schöne, Ebeling, Helmel, Köhler, Heise, Ziepert, Kenfouo Songong, Michaelis, Wölfer

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alshaman, Thunert, Ott, Kharchenko, Ehret, Chornobay, Herrmann, Hanke, Kulms, Kollek

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51