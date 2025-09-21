Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem überzeugenden 4:0 (4:0) ging die Union 1861 Schönebeck von Coach David Meinecke aus dem Duell mit dem Möckeraner Turnverein vom Platz.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen das Team aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Boris Kenfouo Songong den Ball ins Netz (22.).

Union 1861 Schönebeck führt in Minute 22 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Kurz vor dem Pfiff konnte Lukas Helmel (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen (38.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Staufenbiel, Michaelis, Wölfer, Ziepert, Schöne, Köhler, Kenfouo Songong, Ebeling, Heise, Helmel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Alshaman, Kharchenko, Chornobay, Kollek, Hanke, Ott, Kulms, Herrmann, Ehret

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51