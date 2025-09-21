Die Union 1861 Schönebeck unter Leitung von Coach David Meinecke feierte einen deutlichen Erfolg über den Möckeraner Turnverein mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker besiegten die Gäste aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tristan Schöne für Schönebeck traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schönebecker legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Boris Kenfouo Songong der Torschütze (22.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Lukas Helmel, den Ball ins Netz zu befördern (38.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Union 1861 Schönebeck sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Wölfer, Kenfouo Songong, Ebeling, Staufenbiel, Köhler, Ziepert, Michaelis, Heise, Helmel, Schöne

Möckeraner Turnverein: Bunde – Alshaman, Chornobay, Kulms, Herrmann, Thunert, Kollek, Ehret, Hanke, Kharchenko, Ott

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51