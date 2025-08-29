Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben feiern. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Jannis Hübner (TSG Grün-Weiß Möser) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Burger legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Hübner der Torschütze (19.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 auszubauen (86.). Die Burger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Rudolf (46. Thon), Gonsior, Drobysh, Hübner (46. Schlaizer), Helbig, Thiele, Nord (86. Rogge), Kersten (46. Henning), Mäser (32. Gerbig), Kliemann

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Schröder, Pluntke, Robra (21. Kocaoglu), Fähse, Voigt, Lanz (28. Schneider), Haberland (66. Camin), Gawrosch, Müller, Baier

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60