Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 8:2 (3:1) fegte die Mannschaft der JSG Mittelelbe den Möckeraner Turnverein am Sonntag vom Platz.

Burg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (3:1).

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Timo Wendler (14.) erzielt wurde.

JSG Mittelelbe liegt in Minute 14 2:0 vorn

Dann verbuchten die JSGer einen weiteren Erfolg. Mika Maltritz schoss und traf in der 21. Minute. Der Möckeraner Turnverein hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Levi Herrmann versenkte den Ball in Minute 25. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Bennet Kunze traf in der 47. Spielminute, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Möckeraner legte nochmal vor. Ivan Chornobay traf in Spielminute 57. Jann Rudolph schoss und traf in Spielminute 64 zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Hensel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der JSGer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSG Mittelelbe rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Wendler (46. Endert), Maltritz, Grunewald, L. Schmidt, Hensel, Bösner (21. Fraaß), Müller (37. Kunze), P. Tuchen (46. Pasedag), B. Tuchen, Rudolph

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kulms, Otte, Sidibe (58. Alalo), Thunert, Paulo, Ott, Herrmann, Hanke (29. Schmied), Kharchenko, Alshaman (29. Chornobay)

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30