Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen den Möckeraner Turnverein mit einem überlegenen 9:0 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. 9:0 (4:0) in Welsleben: Ganze neun Bälle hat das Team von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Gegner aus Möckeraner untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Hamud Al-Alwan das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Al-Alwan (5.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tugendheim den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 festigte (84.). Damit war der Triumph der Welsleber gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – N. Brych, Raschek, Al-Alwan, Filax, F. Brych, Tugendheim, Niemann, Hellige, Löbel, Holm

Möckeraner Turnverein: Bunde – Ott, Ehret, Otte, Otte, Alshaman, Herrmann, Sidibe, Alalo, Thunert

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40